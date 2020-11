La PS5 di uno youtuber si è già rotta in maniera irreparabile

Mancano ancora diversi giorni al debutto ufficiale di PlayStation 5, ma la console next-gen di Sony si trova nelle mani di giornalisti e content creator già da diverse settimane. Uno di questi, lo youtuber ACG, è stato tuttavia parecchio sfortunato...

Non capita certamente di rado di imbattersi in unità difettose, specialmente nell'ambito della prima partita di console prodotte e distribuite. È quello che è successo a Jeremy Penter, vero nome dello youtuber ACG. Jeremy, che utilizzava un'unità di memoria esterna per lanciare alcuni giochi in retrocompatibilità, si era già ritrovato era costretto ad attendere la ricostruzione del database al riavvio della console, una procedura con la quale hanno avuto a che fare anche altri content creator. Con il passare dei giorni la situazione è peggiorata, e sono emersi altri problemi di boot e di rete. Lo youtuber ha lavorato a stretto contatto con Sony per cercare di risolverli, ma non c'è stato nulla da fare: Attualmente, la sua "PS5 è 100% morta".

Non conosciamo la causa precisa del malfunzionamento, visto che neppure Sony è riuscita ad individuarla e risolverla. Ci dispiace molto per quello che è successo, e vi invitiamo a non fare di tutta l'erba un fascio. Per quanto ne sappiamo, ciò che è accaduto a Jeremy rappresenta un incidente isolato, e non è detto che ci siano altre unità difettose tra quelle pronte per il lancio di PS5, che ricordiamo essere fissato per il 19 novembre in Italia.