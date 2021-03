PS5: youtuber trasformano la console con raffreddamento a liquido e design sci-fi

Da grandi appassionati di tecnologia, gli youtuber di Modding Cafe hanno smontato una PlayStation 5 appena acquistata per modificarne l'aspetto con una scocca ancora più futuristica che racchiude, ebbene sì, un sistema di raffreddamento a liquido appositamente progettato.

Il collettivo di ingegneri amatoriali vietnamiti ha sfruttato le proprie competenze per stravolgere l'aspetto della console next gen di Sony nella speranza, così facendo, di donargli un design più aggressivo (un compito piuttosto arduo).

Nell'effettuare il teardown con tutte le accortezze e precauzioni del caso, gli youtuber hanno rimosso gli elementi hardware che compongono il sistema di dissipazione di PS5 per creare un nuovo sistema di raffreddamento a liquido "a vista", con tanto di LED, tubi fluorescenti e superfici trasparenti collocate a incastro nella nuova scocca in plastica.

In base ai test effettuati con Astro's Playroom, il dissipatore a liquido riesce a mantenere le temperature di esercizio della console tra i 45 e i 53 gradi: quanto al design, lasciamo a voi ogni giudizio ulteriore dopo aver ammirato il video del progetto portato avanti dai ragazzi di Modding Cafe. Per rimanere in tema, eccovi l'altro esperimento condotto nel febbraio dello scorso anno da chi ha provato a modificare PS4 PRO con un raffreddamento a liquido.