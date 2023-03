PS6: Mark Cerny, già Lead Architect di PS4 e PS5, sarebbe alla guida del progetto

Dopo due anni di carenza di scorte, per molti giocatori la nuova generazione è cominciata solo adesso. Lo sviluppo di una console, in ogni caso, richiede molto tempo, dunque è altamente probabile (per non dire sicuro) che dalle parti di Sony stiano già progettando la futura PlayStation 6.

Anche se PS5 non ha ancora spento la sua terza candelina, in rete si parla già della sua erede. Secondo alcuni profili Twitter, Sony avrebbe affidato a Mark Cerny il compito di progettare PlayStation 6. A riferirlo per primo è stato, lo scorso 21 febbraio, l'account @PS6Countdown, ma in queste ore gli ha fatto eco anche WorryWartGamer, che afferma d'averlo saputo da alcune "fonti fidate". Già Lead Architect di PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation 5, nonché primo americano ad aver progettato una console di Sony, Cerny potrebbe dunque vantarsi d'aver partorito tre generazioni di PlayStation casalinghe di fila, oltre alla portatile.

Dal momento che non siamo in grado di verificare le loro parole, vi consigliamo di prendere questi rumor con le pinze. C'è da dire, in ogni caso, che appaiono plausibili. Se PS4 ha permesso al brand di rinascere dopo la generazione sottotono di PlayStation 3 e PS5 sta ottenendo così tanto successo, è merito in primis dell'architetto che le ha create, dunque Sony avrebbe tutti i motivi per affidargli anche la guida della prossima console.

Alla stessa conclusione è arrivato anche Dictator di Digital Foundry, che ha scelto di puntare su Cerny analizzando il recente brevetto sul ray tracing accelerato che porta la sua firma. L'esperto della redazione inglese ha fatto notare su ResetEra che quella tecnologia ha tutta l'aria di essere indirizzata ad una futura iterazione di PlayStation, per il semplice motivo che si basa su componenti hardware non presenti su PS5. "Questo brevetto descrive hardware non presente su PS5. Non migliorerà le performance di PS5 dato che descrive una unità RT come Intel o NV, che PS5 e AMD non posseggono in nessun hardware in commercio. Probabilmente è per una futura iterazione di PlayStation".

Dovremo sicuramente attendere molto tempo prima di scoprire o assistere a qualcosa di concreto. In uno dei documenti che ha inviato all'anti-trust UK nel tentativo di fermare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, Sony ha lasciato intendere che PS6 non verrà lanciata prima del 2027.