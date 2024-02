PS6: potrebbero esserci almeno tre giochi in sviluppo: ecco quali, facciamo il punto

E' sicuramente troppo presto per parlare di giochi per PlayStation 6, eppure dai rumor sappiamo che Sony sta già facendo ricerche per la sua prossima console con l'obiettivo di lanciare PS6 nel 2028. E nel frattempo si mormora anche di possibili giochi in sviluppo.

Intendiamoci, non c'è nulla di sicuro al momento e quando parliamo di "giochi in sviluppo" intendiamo semplicemente anche in fase di pianificazione e non necessariamente in sviluppo attivo. Ad oggi sembrano già tre i possibili giochi destinati ad uscire su PlayStation 6, escludendo dal conteggio i vari franchise annuali come Call of Duty e giochi sportivi.

Bloodborne Remake

A quanto pare, un remake di Bloodborne sarebbe nelle primissime fasi di pianificazione, tuttavia secondo i soliti ben informati sarebbe destinato ad uscire su PlayStation 6 e non su PS5. Una scelta piuttosto strana, dal momento che si potrebbe sfruttare il decimo anniversario nel 2025 ma evidentemente i tempi di sviluppo non permettono un lancio a stretto giro. Sempre secondo i rumor, al timone di questo progetto si trovava inizialmente Bluepoint Games ma il lavoro è poi passato ad uno studio non meglio specificato.

Probabilità di uscita? 6/10

Physint di Hideo Kojima

Qui in realtà non ci sono molti dubbi: Hideo Kojima ha annunciato Physint durante l'ultimo State of Play parlando di un gioco in esclusiva PlayStation, senza citare direttamente PS5. Inoltre si parla di un progetto a lungo termine che di fatto non è ancora in sviluppo ed entrerà in fase di produzione solamente dopo la fine dei lavori su Death Stranding 2 On The Beach (in uscita nel 2016) e OD. Questo vuol dire che Physint potrebbe non entrare in fase di sviluppo attivo non prima del 2026 e di conseguenza sembra lecito aspettarsi una pubblicazione su PlayStation 6 nel 2028 o 2029.

Probabilità di uscita? 10/10

Final Fantasy VII Remake Parte 3

Nessun rumor ma solamente speculazioni. Final Fantasy VII Remake è uscito nel 2020 su PlayStation 4 mentre Rebirth esce nel 2024 su PlayStation 5. Ipotizzando un ciclo produttivo di quattro anni per la parte tre si arriverebbe così al 2028... e quindi a PlayStation 6. Anche se in realtà la produzione del terzo episodio potrebbe richiedere meno tempo dal momento che buona parte del lavoro in fase di creazione del mondo è stata svolta con FF7 Rebirth, inoltre quest'ultimo progetto ha subito rallentamenti legati anche alla pandemia Covid-19 e ai conseguenti lockdown.

Quindi, non è detto che Final Fantasy VII Remake Parte 3 debba uscire necessariamente su PlayStation 6, ci sono buone possibilità che possa uscire alla fine del ciclo vitale di PS5 nel 2027, ma come detto è solamente una ipotesi.

Probabilità di uscita? 7/10