PS6 e Xbox Next Gen: quali saranno le specifiche? La potenza è nulla senza RDNA 3, per RGT

Prendendo spunto dalle ultime anticipazioni di Tom Henderson sul futuro delle console Sony e Microsoft, lo youtuber RedGamingTech ha discusso delle possibili specifiche di PlayStation 6 e Xbox Next Gen, come pure delle chiacchierate versioni midgen di PS5 e Xbox Series X.

L'ultima analisi propostaci dall'esperto creatore di contenuti parte dalle voci di corridoio sulle specifiche delle prossime piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft per osservarle alla luce delle ultime evoluzioni tecnologiche dell'hardware AMD in ambito PC gaming.

Nel riallacciarsi alle sue precedenti considerazioni sui leak di PS5 Pro con potenza doppia rispetto a PlayStation 5, RGT ritiene che le versioni midgen di PS5 e Xbox Series X e la futura generazione di console PlayStation e Xbox vanteranno un'architettura hardware basata interamente su RDNA 3, con CPU Zen 4 e un chiplet dedicato al Deep Learning per garantire una gestione più efficiente del Ray Tracing e di sistemi di upscaling o upsampling basati su tecnologie come AMD FidelityFX Super Resolution.

A detta dello youtuber, di conseguenza, sia la rumoreggiata piattaforma Microsoft dal nome in codice di "Xbox Sabin" che PlayStation 6 sfrutteranno le ultime soluzioni tecnologiche di AMD per migliorare sensibilmente le proprie prestazioni in ambiti come il rastering standard e la gestione del Ray Tracing. A detta di RGT, le rumoreggiate PS5 Pro e Xbox Series X2 in arrivo nel 2024 saranno la perfetta cartina tornasole delle strategie portate avanti da Sony e Microsoft nella progettazione della prossima generazione di piattaforme PlayStation e Xbox, sia in termini strettamente prestazionali che di efficienza nella gestione di ambiti come l'upscaling, il Ray Tracing e il deep learning.

Per quanto concerne la 'potenza bruta' delle console midgen e nextgen del colosso giapponese e della casa di Redmond, RGT ritiene quindi che il nuovo approccio adottato dai progettisti delle due aziende dovrebbe tradursi in vantaggi prestazionali molto difficili da quantificare in termini puramente numerici, come nel caso della battaglia dei Teraflops tra PS5 e Xbox Series X che ha infiammato i social e i forum videoludici di mezzo mondo.