PS6 e Xbox Next, insider AMD lancia l'allarme: specifiche ridotte o prezzi più alti

Riallacciandosi alle stime degli analisti sull'aumento del prezzo delle componenti hardware, il leaker Kepler_L2 ritiene che la situazione delineata dagli addetti al settore sia destinata a riflettersi sulle strategie nextgen di Sony e Microsoft, con un serio impatto sulle specifiche e sul prezzo di PS6 e Xbox Next.

L'insider conosciuito nell'ambiente hi-tech per le sue (il più delle volte) accurate anticipazioni sulle mosse compiute dai giganti del settore, e in particolar modo AMD, spiega infatti che l'attuale aumento del costo per transistor nella produzione di componenti hardware per PC e console è destinato a crescere ulteriormente.

"Fino ad oggi il costo per transistor è rimasto invariato con i FinFET, ma aumenterà con GAAFET/CFET", è l'allarme lanciato da Kepler_L2 sottolineando il problema rappresentato dall'aumento dei costi per il passaggio ai nuovi processi produttivi di AMD che, con ogni probabilità, coinvolgeranno direttamente Sony e Microsoft nella progettazione di PS6 e Xbox Next.

In ragione di questo aumento dei costi, l'insider e leaker ritiene perciò che la casa di Redmond e il colosso tecnologico giapponese si vedranno costrette a fissare un prezzo di lancio per PS6 e Xbox Next decisamente più elevato rispetto a quello che ha accompagnato il day one di PS5 e Xbox Series X. Le uniche alternative, per Kepler_L2, sarebbero quelle di vendere in forte perdita le console nextgen o di rivederne le specifiche hardware, ritoccandole al ribasso per non rischiare un flop commerciale determinato appunto da un prezzo di lancio ritenuto eccessivamente alto dalla community.

La seconda opzione suggerita dall'insider, ritenuta la più probabile, si tradurrebbe inevitabilmente in un ridotto gap prestazionale tra l'attuale e la futura famiglia di console Microsoft e Sony. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Sareste disposti a spendere di più per una console ad altissime prestazioni oppure preferireste veder approdare sul mercato delle piattaforme PlayStation e Xbox più 'economiche' ma con potenzialità grafiche ridotte? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi lasciamo alle previsioni di Tom Henderson su design e prezzo dei giochi di PS6 e Xbox Next.