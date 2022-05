PS6 e Xbox Series X2, AMD ha iniziato a lavorare sui SoC per le console next-gen

PlayStation 5 e Xbox Series X sono ancora difficili da reperire sul mercato a quasi due anni dal lancio, tuttavia si pensa già ai successori di queste due piattaforme, almeno stando a quanto rivelato da un recente annuncio di lavoro targato AMD.

AMD è alla ricerca di un System-on-Chip Verification Engineer, la persona in questione si occuperà di supervisionare lo sviluppo di chip SoC di nuova generazione. Nell'annuncio si legge che "il team che ha realizzato i chip PlayStation, Xbox e RDNA sta assumendo per lo sviluppo di System on Chip di prossima generazione."

Per quanto faccia strano parlarne in questo particolare periodo storico, AMD guarda al futuro pensando allo sviluppo di soluzioni SoC che verranno poi adottate da Sony e Microsoft. Del resto non si tratta di una situazione inedita e già in passato molti dettagli su PS5 e Xbox Series X/S sono stati svelati proprio da annunci di lavoro di AMD.

Chiaramente è presto per qualsiasi ipotesi legate alle date di uscita di PS6 e del successore di Xbox Series X/S e del resto i chip in questione potrebbero equipaggiare magari versioni midgen delle console Microsoft e Sony, anziché le piattaforme next-gen propriamente dette. Si tratta però di una indicazione interessante per capire come il mondo della tecnologia sia sempre in continuo movimento con l'obiettivo di sviluppare ed evolvere le soluzioni hardware.