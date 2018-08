PSG e Schalke 04 infiammano il mercato delle sponsorizzazioni siglando un accordo, rispettivamente, con Lynx e Schalke 04 per la prossima stagione agonistica.

Nella calda estate continua frenetico il mercato delle sponsorizzazioni, questa volta è stata direttamente la squadra francese del Paris Saint-Germain (PSG) a siglare un importante accordo con l’azienda di cosmetici per uomini Lynx.



In Germania invece, a far da eco alla notizia del PSG, lo Schalke 04 ha chiuso il suo primo contratto di sponsorizzazione con l’azienda produttrice di componenti Hardware Corsair che ha siglato l’accordo sino a dicembre 2019 e vedrà il proprio logo apparire sulle maglie delle formazioni di League of Legends, FIFA e Pro Evolution Soccer in occasione della prossima uscita ufficiale della squadra tedesca.



Tornando al PSG, la squadra francese, ha dichiarato che il logo del nuovo sponsor Lynx verrà “stampato” sulle magliette dei giocatori del team PSG.LGD di Dota 2.



“Paris Saint-Germain distinguishes itself from other football clubs thanks to its involvement in innovative markets such as esports, which allows it to reach audiences in countries which are key to its development,” queste invece le parole rilasciate alla stampa da parte di Lynx.



Per il PSG questa è il terzo accordo di sponsorizzazione durante l’ultimo anno, il primo fu raggiunto a seguito della fusione con la formazione cinese di Dota 2 LGD Gaming da cui nacque la PSG.LGD oggetto della nuova sponsorizzazione con Lynx.



Al momento la squadra francese è impegnata all’interno del The International 2018 dove affronterà il 23 agosto il Team Liquid in semifinale e che rappresenta, oltretutto, anche il torneo più ricco di sempre della storia degli esports con i suoi 24 milioni di dollari di montepremi.



Il secondo accordo di sponsorizzazione fu siglato dal PSG proprio durante il mese scorso con la popolare azienda di bevande energetiche Monster.



Infine Fabien Allègre direttore del “merchandising” del PSG ha affermato alla stampa dopo la firma dei contratti con la Lynx:”We will continue to work, with the support of Lynx, during the coming months to make our two French brands shine throughout the world."