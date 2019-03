Psion e Axom tra le nuove skin di Fortnite del 20 marzo

L'aggiornamento odierno dello store di Fortnite Battle Royale non offre tantissime novità, se non qualche nuova skin di livello Raro, emote, deltaplani e picconi, in attesa che i dataminer svelino i nuovi contenuti dell'aggiornamento 8.11 in arrivo questa mattina.

Fortnite Skin

Psion Skin (Raro) 1,200 V-Buck

Axiom Skin (Raro) 1,200 V-Buck

Piccone Psionic Edge (Raro) 800 V-Buck

Deltaplano Disruptor (Raro) 800 V-Buck

Dyanmo Skin (Raro) 1,200 V-Buck

Emote Fandagle (Rare) 500 V-Buck

Emote IDK (Non Comune) 200 V-Buck

Piccone Fresh Cut (Non Comune) 500 V-Buck

Volley Girl Skin (Raro) 1,200 V-Buck

Deltaplano Elicottero Coassiale (Epico) 1,200 V-Buck

Tra le novità da segnalare le skin Psion e Axiom di livello Raro in vendita a 1.200 V-Buck, il piccone Psionic Edge ed i deltaplani Elicottero Coassiale (Epico) e Dsruptor, disponibili rispettivamente a 1.200 V-Buck e 800 V-Buck. Due le nuove emote, Fandangle e IDK, disponibili a 500 e 200 V-Buck.

Un aggiornamento, come detto, non particolarmente risso, in attesa di scoprire cosa ci riserverà la prossima patch di Fortnite Battle Royale. Lo sapevate? Su Everyeye.it trovate la guida per sbloccare la skin Lusso e tutte le sue varianti cromatiche.