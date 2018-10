PSN, cambio nickname in arrivo? Tre sviluppatori affermano di aver avviato i preparativi

Quest'oggi hanno cominciato a circolare altri rumor su uno degli argomenti più dibattuti del'ultimo periodo, ovvero la possibilità di cambiare il proprio nickname sul PlayStation Network. Si tratta di una funzionalità richiesta da anni a gran voce da innumerevoli giocatori, ma mai introdotta in maniera effettiva da Sony.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Kotaku, diversi studi di sviluppo hanno avviato i preparativi per introdurre questa funzionalità all'interno dei loro giochi multiplayer. Ad affermarlo sono stati tre sviluppatori anonimi alle dipendenze di tre differenti compagnie. Una quarta persona, invece, afferma di essere entrata in possesso di un documento interno di Sony che illustra la procedura da seguire per modificare il nickname del proprio profilo PSN.

Gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto che, dal momento che il PSN collega l'account ID del giocatore al suo nickname piuttosto che ad un Identificativo Univoco Universale (come accade ad esempio su Steam, dove è possibile cambiare il nome visualizzato senza alcuna limitazione di sorta), sistemare in maniera retroattiva i vecchi giochi multiplayer potrebbe risultare dispendioso e richiedere molto tempo.

Sony non ha ancora confermato nulla di ciò, pertanto vi consigliamo di prendere ognuna di questa informazioni con le pinze e di non considerarle in alcun modo una certezza. Vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di informazioni più precise.

Nei giorni scorsi è intervenuto sull'argomento anche l'insider Tidux. Secondo lui, questa funzionalità debutterà con il prossimo aggiornamento firmware di PlayStation 4 Pro, ma il cambio del nome potrebbe causare la perdita dei dati (salvataggi e trofei) dell'era PS3.