PlayStation Network offline a causa di problematiche esterne, Sony indaga

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con il servizio di Playstation Network, temporaneamente non disponibile. Le difficoltà tecniche sembrano derivare da problemi di connessione. Mentre Sony dichiara che si tratta di problemi "esterni", gli utenti lamentano di avere problemi di connessione esclusivamente con il PSN.

La notizia di possibili problemi di connessione legati al PSN si è diffusa qualche ora fa sui social media e su forum come Reddit e sta interessando l'utenza creando disagi di vario tipo: c'è chi lamenta l'impossibilità di connettersi a Playstation Plus, chi segnala messaggi di errore che compaiono quando si prova ad avviare alcuni giochi e altri ancora che non riescono a effettuare transazioni online sul sistema di pagamento di Sony all'atto dell'acquisto di giochi e/o servizi di abbonamento.

Al momento in cui scriviamo l'allarme non sembra essere completamente rientrato. Come si legge dalla pagina di Playstation Network con lo stato del servizio di rete, al momento "I servizi PlayStation Network sono perfettamente funzionanti, ma possono sussistere alcune problematiche esterne sulla rete Internet che potrebbero compromettere l'esperienza. Una volta risolte queste problematiche esterne, non dovreste avere alcun problema a connettervi a PlayStation Network."

Frattanto, in merito proprio al Playstation Plus, vi ricordiamo che giusto di recente è arrivato l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre. Da recuperare non appena il servizio riprenderà a pieno regime.