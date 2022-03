PSN down: PlayStation Network e PS Plus tornano a funzionare dopo l'update di PS4 e PS5

Il problema del PSN non funzionante segnalato dopo l'aggiornamento firmware di PS4 e PlayStation 5 sembra essere rientrato. Nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo, il portale sullo Stato del PlayStation Network conferma che i principali servizi online di Sony non presentano errori di connessione.

Aprendo il Network Service Status del PSN, nel momento in cui scriviamo (ore 18:00 del 23 marzo) il portale di Sony segnala infatti il ritorno alla normalità e il corretto funzionamento di funzioni come la Gestione dell'Account, i servizi multiplayer per Giochi e Social fruibili da console PlayStation e tutte le funzioni associate alla piattaforma PlayStation Video. Anche il PlayStation Store risulta essere perfettamente operativo.

L'unico servizio del colosso tecnologico giapponese che, al momento, continua a presentare problemi è PlayStation Now: gli interventi per ristabilire la piena operatività della piattaforma in game streaming di Sony proseguono e, per questo, l'azienda nipponica si rivolge agli abbonati per spiegare loro che potrebbero "avere delle difficoltà nell'eseguire lo streaming di giochi su PS Now. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza".

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'accesso ai servizi e alle funzionalità in rete del PSN, in calce alla notizia trovate il link al portale PlayStation.com sullo Stato dei Servizi PlayStation Network. Qui, invece, potete leggere il nostro approfondimento sulle novità del firmware di marzo per PS4 e PS5.