PSN Down oggi su PS4 e PS5? Si moltiplicano le segnalazioni

Dopo le problematiche che avevano portato PlayStation Network Down a marzo 2022, sembra ora che il servizio online di casa Sony sia nuovamente interessato da alcuni disagi.

A segnalarlo sono in particolare gli utenti radunatisi su Reddit e Resetera, che stanno segnalando in ordine sparso problemi e malfunzionamenti. In particolare, la maggioranza dei giocatori segnala difficoltà nell'avvio di videogiochi dotati di funzionalità online, inclusi Elden Ring, Callo of Duty: Modern Warfare o Final Fantasy XIV. Al momento, il problema pare interessare egualmente sia PlayStation 4 sia PlayStation 5.

Il sussistere di alcune incertezze nel funzionamento del PlayStation Network sembra essere confermato anche dal noto portale Down Detector. Nella giornata di oggi, sabato 4 giugno 2022, il sito ha infatti sperimentato un picco di segnalazioni. In particolare, il pubblico ha riferito di problemi con il PSN a partire dalle ore 15:00 circa, con un picco di oltre 300 segnalazioni raggiunto intorno alle ore 16:00. Al momento, tuttavia, lo Status del PlayStation Network in Italia viene indicato da Sony come non interessato da alcuna problematica.



Qual è la vostra esperienza? State avendo dei problemi con PlayStation Network su PS4 o PS5? La sezione commenti in calce a questa news è a vostra disposizione per la condivisione di eventuali segnalazioni.