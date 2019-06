PSN down su PS4: in molti stanno segnalando problemi al servizio il 13 giugno

È ormai da più di qualche minuto che il PlayStation Network non funziona correttamente per tutti gli utenti che stanno provando ad effettuare l'accesso sulla propria PlayStation 4.

Visitando il sito ufficiale del servizio, sul quale è possibile verificare lo stato del PSN, vengono evidenziate problematiche che affliggono ogni singolo aspetto, la cui luce è infatti di colore rosso. Per questa ragione non è quindi possibile effettuare il login, accedere alla lista amici e fare acquisti sul PlayStation Store. Tra i servizi colpiti ci sono anche PlayStation Video e PlayStation Music, i cui server sono offline proprio come quelli relativi alle altre funzionalità.



Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno provocato il mancato funzionamento del PlayStation Network e Sony non ha fornito alcun dettaglio in merito. L'unica certezza che abbiamo è che per questa sera non era prevista alcuna manutenzione dei server. In attesa che la situazione si sblocchi, vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine, dove non mancheremo di aggiornarvi sull'eventuale ritorno in salute del servizio targato Sony.

