PSN Down su PS5 e PS4: tante le segnalazioni degli utenti

Se state avendo dei problemi con il PlayStation Network sappiate che non siete i soli: sono molteplici le segnalazioni di diversi utenti PlayStation 5 e PlayStation 4 che non riescono attualmente ad accedere alle principali funzionalità dell'infrastruttura online di Sony.

I problemi vanno dalla gestione del proprio account PlayStation Network, all'avvio di app e giochi e funzioni di rete, e alla possibilità di acquistare, sfogliare e scaricare i prodotti sul PlayStation Store. Sony ha aggiornato la propria pagina ufficiale dedicata alle funzionalità del PSN, confermando i malfunzionamenti segnalati online dagli utenti.

"Potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network; avviare giochi, app o funzioni di rete; ad acquistare prodotti da PlayStation Store. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza", leggiamo sulle portale ufficiale del PSN. Sembra che al momento l'unica sezione che rimane completamente attiva e funzionante sia quella riguardante PlayStation Video.

Il down del PSN si è verificato in coincidenza del lancio dell'Early Access di Multiversus, il nuovo picchiaduro di WB Games, ma non sappiamo se le due cose siano in qualche modo collegate. Sta di fatto che risulta impossibile per i giocatori provare la fase di test in questo momento. La speranza è che Sony riesca a venirne velocemente a capo e a risolvere definitivamente il problema.