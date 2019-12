PSN Down: segnalati problemi di accesso a PlayStation Network su PS4

A giudicare dalle numerose segnalazioni reperibili in rete, sembra che il PlayStation Network sia offline. Sono molti i giocatori che sui social risultano impossibilitati ad accedere ai servizi di rete di Sony da PlayStation 4.

Nel momento in cui vi scriviamo, la pagina di stato ufficiale del PSN segnala che "Tutti i servizi funzionano correttamente", tuttavia da una rapida occhiata su Down Detector non si direbbe. In Italia nell'ultima ora sono state registrate centinaia di segnalazioni, come potete giudicare voi stessi a questo indirizzo oppure visionando il grafico in calce alla notizia.

Qualcuno tra voi sta riscontrando problemi ad accedere al PlayStation Network e a giocare ai titoli multiplayer? Fatecelo sapere nei commenti, nel frattempo continueremo a monitorare la situazione.