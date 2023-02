PSN Down: segnalati problemi di connessione dai giocatori, colpa di Hogwarts Legacy?

Proprio nel giorno di debutto dell'attesissimo Hogwarts Legacy (per il momento in Accesso Anticipato), il PlayStation Network sta soffrendo di alcuni malfunzionamenti tecnici. Molti giocatori stanno segnalando lo stesso problema, essendo stati improvvisamente disconnessi dalla propria sessione di gioco.

Come segnalato da Video Games Chronicles, il PlayStation Network può disconnettere il giocatore dalla propria partita e restituire il seguente messaggio: "Impossibile utilizzare questo contenuto. Impossibile connettersi al server per verificare la licenza. Aspetta un po' e riprova nuovamente". Questo errore di solito può essere risolto ripristinando le licenze nel menu di sistema PlayStation, tuttavia questo metodo non sembra funzionare in questo caso.

Verificando sul sito ufficiale del PlayStation Network possiamo osservare come Sony abbia riconosciuto il problema per quanto riguarda la sezione Giochi e Social. Con tutta probabilità i team del supporto tecnico sono già stati sollecitati per ripristinare nel più breve tempo possibile il corretto funzionamento dell'infrastruttura online,

Non sembra un caso che il down si sia verificato nel giorno di debutto in Early Access di Hogwarts Legacy, titolo che ha totalizzato oltre 1.2 milioni di spettatori su Twitch segnando un record storico per un gioco single player. Il PSN potrebbe essersi quindi sovraccaricato, ma attendiamo fiduciosi novità in merito da parte di Sony.