PSN Down: segnalati problemi di connessione su PS4 e PlayStation 5 il 21 marzo

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo, la community PlayStation segnala tutta una serie di problematiche legate alla connessione ai servizi online di PSN, sia su PS4 che su PlayStation 5.

Le tante segnalazioni pervenute dagli utenti PS4 e PS5 che stanno riscontrando dei problemi nell'accesso ai servizi associati al PlayStation Network vengono confermate dal sito ufficiale di Sony, con il portale PSN Status che certifica la presenza di problemi nella gestione dell'account, nell'accesso a PlayStation Video, nella navigazione del PlayStation Store e, soprattutto, nella possibilità di accedere in rete ai giochi.

Nel momento in cui scriviamo (ore 19:30 di giovedì 21 marzo), l'accesso ai server multiplayer e alle funzionalità online elencate dal portale dello Stato di Servizio del PlayStation Network risulta essere estremamente difficoltoso. Nel messaggio condiviso da Sony sulle pagine del proprio sito ufficiale, il colosso tecnologico statunitense spiega che "potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza".

Anche voi state riscontrando dei problemi analoghi su PS4 e PlayStation 5? Fatecelo sapere con un commento. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.

