PSN Down e segnalazioni PS4 offline: problemi risolti

Da qualche giorno, Sony ha pubblicato il nuovo firmware 7.50 per PlayStation 4, volto ad incrementare la stabilità e l'efficienza della console di casa Sony.

Sul fronte dei servizi online, tuttavia, sembra si stiano manifestando alcuni problemi. Come riportato da GameRant, molti giocatori PlayStation stanno segnalando sui social network problemi di accesso a PlayStation Network. Le indicazioni riguardano soprattutto difficoltà ad avviare party con gli amici, mentre altre evidenziano problemi di accesso al gioco online. Le segnalazioni hanno iniziato a fare la propria comparsa il tardo mercoledì 22 aprile e sono proseguite nel corso della mattinata di oggi giovedì 23.

Fortunatamente, i problemi, qualora ancora presenti, sembrano comunque essere caratterizzati da una diffusione non particolarmente massiccia. Ad evidenziarlo, il fatto che lo stato del servizio italiano del PSN non pare riscontrare alcuna problematica precisa nel momento in cui scriviamo. Permane in ogni caso l'avvertenza legata al possibile rallentamento di alcuni servizi dovuti all'afflusso eccezionale di giocatori registratosi a causa dell'applicazione delle norme di distanziamento sociale legate al contenimento del Coronavirus. In particolare, la segnalazione riguarda procedure di download di dati di giochi PS4.



Al momento, dunque, per le utenze italiane non sembrano essere in corso problematiche ulteriori: siete stati interessati da disservizi legati all'accesso al PSN?