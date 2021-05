PSN down: il servizio è offline su PS3 e PS Vita, Sony investiga sul problema

Come segnalato da molti appassionati su Reddit e sui social, nel corso della giornata di oggi, venerdì 28 maggio, si riscontrano degli errori di connessione su PlayStation Network che rendono difficoltoso l'accesso ai servizi online su PS3 e PS Vita.

Nel momento in cui scriviamo (ore 18:30 del 28 maggio), il portale ufficiale di Sony sullo Stato del Servizio di PSN conferma i problemi segnalati dalla community e riporta un messaggio in cui si avvisa l'utenza PS3 e PS Vita che "potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza".

Mentre Sony investiga sul problema e tenta di porvi rimedio, sui principali forum di PlayStation 3 e PS Vita gli appassionati riferiscono di non poter accedere al proprio account PSN e a tutte le funzionalità correlate per via dell'errore segnalato dalle rispettive console con il codice 8002A537. L'utenza PS4 e PlayStation 5, quindi, non sembrerebbe essere interessata da questo problema.

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni da parte di Sony e di scoprire quando saranno superati questi problemi legati al sistema di autenticazione al proprio account PlayStation Network su PS3 e PS Vita.