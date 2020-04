PSN: download dei giochi PS4 più lenti per alcuni giocatori?

Sul finire dello scorso mese, Sony ha espresso l'intenzione di ridurre la velocità di download dei giochi su PlayStation 4 al fine di alleggerire il carico sull'infrastruttura di rete mondiale, messa alle strette dalle numerose persone costrette a stare a casa durante la quarantena.

Da allora, in ogni caso, la maggior parte degli utenti non hanno notato alcuna differenza, e hanno potuto continuare a scaricare i giochi acquistati ad una velocità adeguata e non molto differente da quella solita. Ebbene, sembra che in questi giorni le cose stiano cambiando, quantomeno a sentire i colleghi di PushSquare. Stando all'esperienza diretta del portale e alle segnalazioni raccolte in giro per il web, Sony avrebbe cominciato a limitare pesantemente la velocità di download per molti giocatori. Persone che fino a pochi giorni fa hanno avuto modo di scaricare i 93 GB di Final Fantasy 7 Remake alla massima velocità concessa dalla propria linea domestica, adesso sono costretti ad attendere tempi insolitamente lunghi anche per giochi o patch di pochi GB.

I problemi, ripetiamo, non sembrano interessare la totalità della community, ma le segnalazioni in merito si stanno via via moltiplicando. A voi, invece, come sta andando? Avete notato un rallentamento della velocità dei download dei giochi e delle patch sulla vostra PlayStation 4?