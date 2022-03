Il PSN non funziona su PS4 e PS5: down dopo l'aggiornamento 22.01-05

La giornata di quest'oggi - mercoledì 23 marzo 2022 - ha visto la pubblicazione dell'aggiornamento 22.01-05 su PS4 e PS5, già disponibile per il download su entrambi gli hardware.

In seguito all'introduzione della patch, tuttavia, sembra che qualcosa sia andato storto in casa Sony. A partire dalle ore 11:00 circa della mattinata, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei videogiocatori attivi su console PlayStation, impossibilitati ad accedere ai servizi online di PlayStation Network. Una circostanza testimoniata in particolare da Down Detector, noto portale che raccoglie le segnalazioni degli utenti. Stando alle statistiche riportate dal sito, i report di malfunzionamenti del PSN su PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno continuato a crescere in maniera significativa nel corso delle ultime ore e i malfunzionamenti sembrano riguardare anche PlayStation Plus.



Al momento, non sembra dunque essere possibile dedicarsi a titoli che richiedono una connessione stabile, quali Destiny 2 o Final Fantasy XIV. Allo stesso modo, sono preclusi i servizi di accesso al proprio account PlayStation e relativi contenuti correlati. In attesa di una risoluzione del problema da parte di Sony, segnaliamo che si tratta del secondo inconveniente per il PlayStation Network nel giro di poco tempo. Già nel corso della serata di martedì 22 marzo si erano infatti moltiplicate le segnalazioni di down per il PSN su PlayStation 5 e PlayStation 4.