PSN offline: i giocatori segnalano problemi di accesso al PlayStation Network di PS4

Nel momento in cui vi scriviamo, il PlayStation Network risulta essere inaccessibile per molti giocatori in giro per il mondo.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando su social network come Reddit e Twitter, oltre che sulla nota piattaforma Down Detector. Su quest'ultima, nell'ultima ora sono state riportate oltre 7000 segnalazioni. A quanto pare, i giocatori non riescono a collegarsi alla piattaforma, né tantomeno ad accedere alle funzionalità online dei giochi e al preload di Ghost Recon Breakpoint in uscita tra pochi giorni.

Noi, dal canto nostro, abbiamo provveduto ad effettuare una prova, e oltre a non poter scorrere il feed e ad accedere alle modalità online dei giochi, ci viene restituito l'errore NP-35000-8 quando tentiamo di visualizzare la Lista Amici. Anche voi state riscontrando problemi? Continueremo a monitorare la situazione e a fornirvi aggiornamenti al riguardo.