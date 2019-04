PSN offline su PS4: segnalati problemi di accesso al servizio il 26 aprile

Sui principali social, forum e siti di settore si moltiplicano le segnalazioni di chi afferma di non riuscire ad accedere al PlayStation Network di PS4 nel tardo pomeriggio di oggi, 26 aprile.

Nel momento in cui scriviamo, il portale ufficiale dello Stato del Servizio del sito ufficiale del PlayStation Network riferisce che i servizi PSN sono perfettamente funzionanti, anche se potrebbero sussistere delle problematiche esterne alla rete Internet in grado di compromettere la propria esperienza di gioco.

Durante il picco delle segnalazioni pervenute dai principali mercati videoludici europei (ivi compreso quello italiano), avvenuto tra le ore 19:30 e le ore 20:00 del 26 aprile, l'utenza PS4 ha lamentato l'impossibilità di gestire il proprio account e delle frequenti disconnessioni a servizi come l'accesso alle lobby nei giochi e la sincronizzazione ai social network delle funzionalità basate sull'utilizzo del tasto Share del DualShock 4.

Come spesso avviene in questi casi, consigliamo a chi ci segue che controllare il portale ufficiale di PlayStation per ricevere degli aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio di PlayStation Network e scoprire, così facendo, se il PSN è offline e quali sono le tempistiche degli eventuali interventi compiuti da Sony per riportare il tutto alla normalità. Naturalmente vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.