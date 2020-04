PSN offline: segnalati problemi di connessione su PS4 in tutto il mondo

Da diverse ore i giocatori stanno riscontrando un bel po' di problemi di connessione al PlayStation Network di PS4 e PS Vita, che stanno minando seriamente l'esperienza di gioco online.

Stando alle segnalazioni reperibili in rete, in particolare su Reddit, i problemi sono molteplici, e variano dall'impossibilità di effettuare l'accesso al PSN al fallimento del lancio di alcuni giochi che richiedono l'online, fino ad arrivare ad una pessima esperienza all'interno delle party chat. Le segnalazioni provengono da tutto il mondo, ma non tutti i giocatori sembrano riscontrare le medesime criticità.

Sony, dal canto suo, ha confermato la presenza di questi problemi, nello specifico nell'area "Giochi e social network". Sul sito del supporto di PlayStation si legge: "Potresti riscontrare delle difficoltà durante l'avvio di giochi, applicazioni o funzionalità online. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza". L'ultimo aggiornamento risale alle 03:38 di questa notte, e sembra che da allora non siano stati compiuti molti progressi nella risoluzione della problematica.

Sony non ha rivelato la causa dei problemi, anche se potrebbero essere stati causati dall'incremento del traffico derivante dalle misure di quarantena scattate in moltissimi paesi del mondo. Li state riscontrando anche voi?