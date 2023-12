PSN: Sony sta ripristinando gli account bannati per errore senza offrire spiegazioni

Nella giornata di ieri, un numero tutt'altro che insignificante di utenti PlayStation si sono visti sospendere il proprio account PSN senza alcun apparente motivo. Le segnalazioni si sono moltiplicate molto rapidamente e solo in queste ore Sony ha finalmente cominciato a prendere dei provvedimenti.

Stando a quanto è possibile leggere su social network come Reddit ed X (e prontamente riportato dai nostri colleghi di PlayStation Lifestyle), Sony sta provvedendo a ripristinare gli account ingiustamente bannati - purtroppo senza fornire spiegazioni a tutte le vittime del disservizio, che per molte ore si sono ritrovati impossibilitati ad accedere alla propria libreria digitale e giocare online assieme ai propri amici. In altre parole, nel momento in cui vi scriviamo non conosciamo la causa dell'ondata di ban che ha colpito l'utenza senza alcun motivo.

La fiducia nei confronti dei contenuti digitali è dunque stata minata per la seconda volta in meno di sette giorni. Sul finire della scorsa settimana, ricordiamo, il PlayStation Store ha rimosso centinaia di show TV di Discovery dalle librerie di tutti coloro che li avevano regolarmente acquistati in passato, ufficialmente a causa di un problema di licenze. Stando a quanto ipotizzato da Forbes, Warner Bros., che ha recentemente fuso Discovery e HBO Max per creare il nuovo marchio Max, avrebbe deciso di non rinnovarle inducendo il colosso giapponese a strappare i contenuti dalle librerie degli rispettivi acquirenti.