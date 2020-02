PSN: il successo di PlayStation in questa generazione è dovuto anche al servizio online

Nelle ultime ore sono appare sul profilo Twitter di Daniel Ahmad, l'ormai noto analista ed insider, numerose riflessioni di grande interesse circa la crescente popolarità del brand PlayStation durante l'attuale generazione.

Ecco di seguito il parere dell'analista sulle motivazioni della costante crescita del PSN:

"Il più grande successo nella storia di PlayStation in questa generazione è stato il PlayStation Network. A rappresentare le principali chiavi della crescita dall'arrivo di PS4 sugli scaffali sono stati i giochi scaricabili in formato digitale, i contenuti aggiuntivi, il PlayStation Plus e il PS Now. Da soli, i soli PS Plus e PS Now rappresentano un quarto dei ricavi totali del 2019."



Pare inoltre che nell'ultimo anno ci sia stato un lieve rallentamento nelle vendite di DLC e titoli digitali che è però stata compensata dal sempre crescente investimento da parte degli utenti in servizi come il PlayStation Plus e il PlayStation Now. Tali guadagni, secondo le parole di Ahmad, hanno inoltre permesso al colosso giapponese di investire grosse cifre nella ricerca e sviluppo di PlayStation 5.

