PSP 5G Edition: il video fan made immagina la console portatile nextgen

Il creatore di contenuti conosciuto come Technizo Concept ha realizzato il video fan made di PSP 5G Edition, una versione nextgen di PlayStation Portable con capacità grafiche e funzionalità evolute.

Il concept di Sony PlayStation PSP 5G s'accompagna a una fittizia scheda tecnica, con specifiche che (sempre in via puramente ideale) dovrebbero essere incentrate sull'utilizzo di un processore Snapdragon 888 di potenza analoga a quella del recentemente svelato smartphone Sony Xperia 1 III.

L'appassionato di console portatili descrive PSP 5G Edition come un sistema dotato di uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione 1440p, una fotocamera posteriore a tripla lente e un layout di tasti che riprende quello di PlayStation Vita e degli ultimi modelli di PSP.

Unite alla connettività 5G, le elevate specifiche di questa ipotetica revisione di ultima generazione di PSP dovrebbero garantire un'esperienza di gioco di alto livello, e questo grazie anche alle opportunità offerte dall'accesso alla ludoteca cloud di PS Now e alla riproduzione in streaming di videogiochi PS4 o PlayStation 5. E voi, cosa ne pensate di questo fittizio modello nextgen di PSP? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il suggestivo video mockup che trovate in cima alla notizia.