PSP: attenzione alle batterie, alcune si stanno gonfiando in modo anomalo

PSP è attualmente uno degli argomenti di tendenza su Twitter (specialmente in Giappone)... come è possibile che la console portatile Sony sia argomento di discussione nel 2020? Il motivo è da ricercarsi nelle discussioni legate alla batteria, in questi giorni salite agli onori della cronaca.

Secondo varie testimonianze fotografiche (confermate anche da Kotaku e altre autorevoli testate) molte batteria della PSP si starebbero letteralmente gonfiando in modo anomalo tanto da causare la rottura della plastica del vano protettivo, come dimostrano gli scatti di console con plastica spaccata bene in vista.

Non è chiaro se il problema coinvolga solamente i modelli di batterie più datati o se ancora i lotti più recenti (PSP è rimasta in produzione fino al 2014 in Giappone) soffrano di questa problematica, al momento la maggior parte delle segnalazioni sembra riguardare le batterie che hanno equipaggiato i modelli di PSP venduti tra il 2004 il 2006 ma c'è chi assicura di aver comprato la console negli anni successivi e di aver notato comunque un rigonfiamento anomalo della batteria.

Difficile avere un quadro chiaro della situazione, se avete ancora una PSP funzionante vi consigliamo di controllare subito lo stato della batteria e di rimuoverla dall'apposito vano nel caso dovesse risultare gonfia.