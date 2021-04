PSP: i migliori giochi della console portatile Sony da non dimenticare

Con la chiusura del PlayStation Store su PSP, PS Vita e PS3 è il momento di andare indietro nel tempo per riscoprire i migliori giochi delle "vecchie" console Sony, da comprare prima che sia troppo tardi. Sulla piccola PSP sono usciti tantissimi titoli di grande richiamo e di ottima qualità, ma quali sono i giochi da recuperare assolutamente?

Dopo avervi parlato dei migliori giochi per PlayStation Vita vi proponiamo una selezione di giochi PSP assolutamente imperdibili, specifichiamo anche in questo caso come la nostra non sia una classifica ma una lista di consigli per gli acquisti in ordine sparso. Non abbiamo inserito quei giochi (come Monster Hunter Portable 3rd) mai usciti dal Giappone poichè non disponibili per l'acquisto sul PlayStation Store europeo: il nostro elenco vuole essere un punto di partenza per riscoprire i migliori giochi e le gemme del catalogo PSP, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per ulteriori suggerimenti.

God of War Chains of Olympus/Ghost of Sparta

The 3rd Birthday

Su PSP sono usciti due giochi di God of War,(autori in tempi più recenti di The Order 1886 e Lone Echo). Il primo,è un prequel della serie mentresi colloca cronologicamente dopo gli eventi narrati nel primo God of War. Due giochi semplicemente mastodontici in termini di contenuti, che non hanno nulla da invidiare a God of War e God of War II per PlayStation 2, due gioielli anche sotto il profilo tecnico, capaci di spremere la PSP oltre i propri limiti, sopratutto nel caso di Ghost of Sparta.

La serie Parasite Eve ha riscosso un buon successo alla fine degli anni '90, venendo poi abbandonata per tanti anni, almeno fino al lancio dello spin-off The 3rd Birthday, uscito solo su PSP nel 2011. Sviluppato da un team che include nomi di primissimo piano come Hajime Tabata, Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, The 3rd Birthday (ecco la nostra recensione di The 3rd Birthday) è un Action RPG in terza persona definito da molti come uno dei migliori giochi del genere per PSP e accolto con un roboante voto di 36/40 su Famitsu. Non averlo nella propria softeca sarebbe un vero peccato.

Patapon & LocoRoco

Li segnaliamo insieme perchè Patapon e LocoRoco sono un ottimo esempio della creatività degli studi giapponesi di Sony negli anni 2000. In LocoRoco ci troviamo a controllare dei simpatici "blob" tramite i tasti dorsali della PSP in un carosello di livelli incredibilmente vari, tutti basati sulla rotazione. Patapon è invece è un gioco che combina aspetti strategici con gli elementi tipici dei rhythm game presentando un gameplay semplice da padroneggiare ma incredibilmente ricco di sfumature. Su PSP troverete tre episodi di LocoRoco (LocoRoco, LocoRoco 2 e lo spin-off LocoRoco Midnight Carnival), tre sono anche i giochi della serie Patapon.

Metal Gear Solid Peace Walker

Persona 3 Portable

Final Fantasy Tactics The War of the Lions

Giochi di GTA per PSP

Lae secondo molti uno dei punti più alti raggiunti dalla serie. Nato come quinto episodio della saga di Metal Gear Solid (il titolo originale avrebbe dovuto essere Metal Gear Solid 5 Peace Walker), Peace Walker ha per protagonista Big Boss ed è ambientato in Costa Rica nel 1974, dieci anni dopo gli eventi narrati in Metal Gear Solid 3 Snake Eater.Il gioco è stato sviluppato inizialmente solo per PSP dove però ha faticato a riscuotere il successo commerciale sperato a causa del sostanziale declino nelle vendite hardware e software, pochi anni dopo è stata pubblicata una riedizione HD come parte della raccolta Metal Gear Solid HD Collection per PS3 e Xbox 360. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Metal Gear Solid Peace Walker In questo caso vale lo stesso discorso fatto per Persona 4 Golden su PlayStation Vita,e presenta diverse novità, tra cui la possibilità d impersonare una versione femminile del protagonista, opzione che cambia inevitabilmente molti aspetti del gioco originale. Importanti modifiche sono state apportate anche al gameplay e alle meccaniche legate all'esplorazione.Uscito nel 1997 sulla prima PlayStation, Final Fantasy Tactics ha riscosso un buon successo trovando però la sua ideale consacrazione su PSP grazie alla riedizione denominata. Non si tratta di un semplice porting del gioco originale ma di una vera e propria versione estesa con un comparto tecnico aggiornato e nuovi contenuti tra cui cutscene inedite e personaggi extra, oltre a migliorie alle meccaniche di gioco.Sono tre i giochi di Grand Theft Auto usciti su PSP, tutti baciati da un notevole successo di pubblico e critica. Asi aggiunge, gioco che riprende lo stile di GTA e GTA II (dove Liberty City Stories e Vice City Stories sono dei giochi d'azione in 3D come GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas) e presenta un gameplay di stampo più tradizionale, in linea con lo spirito della serie originale.Tra i tre, Grand Theft Auto Chinatown Wars è forse il gioco che meriterebbe maggiormente di essere riscoperto e apprezzato da un pubblico più ampio. Non avete mai avuto una PSP e volete acquistare anche la console Sony? Ecco quanto costa una PSP usata