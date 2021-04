PSP, si riduce a 35 il numero di giochi che spariranno a luglio dallo store: ecco quali

Sony ha cambiato idea: il colosso nipponico non chiuderà più il PS Store su PlayStation 3 e PlayStation Vita, con il dietrofront che è stato accolto con il favore della community, felice di sapere che centinaia di titoli sono stati salvaguardati per gli anni futuri.

La decisione, tuttavia, rimane immutata per quanto riguarda PSP: la prima, più anziana console portatile del colosso nipponico vedrà il suo store definitivamente chiuso in data 2 luglio 2021. Quanti sono a questo punto i giochi che non si potranno più acquistare in alcun modo in versione digitale?

La testata di Video Games Chronicles ha effettuato il calcolo aggiornato alle ultime decisioni di Sony, rivelando che saranno 35 (e non più 140) i titoli destinati ad abbandonare per sempre lo store digitale (potrete sempre scaricarli se già li avete acquistati). Tra questi, troviamo Ape Quest (pubblicato in UMD in Giappone ma inutilizzabile per chiunque non abbia familiarità con la lingua, includendo una massiccia quantità di linee di testo), LocoRoco: Midnight Carnival, Super Stardust Portable e tre episodi della serie di Armored Core, sotanto per citarne alcuni. Di seguito vi riportiamo la lista completa:

101-in-1 Megamix

Ape Quest

Armored Core: Last Raven Portable

Armored Core: Silent Line Portable

Armored Core 3 Portable

Beats

Black Rock Shooter – The Game

Brandish: The Dark Revenant

Carnage Heart EXA

Cho Aniki Zero

Cladun: This is an RPG!

Creature Defense

Crimson Room: Reverse

Dissidia 012 Prologus: Final Fantasy

Go! Puzzle

Gravity Crash Portable

Hot Shots Shorties Blue Pack

Hot Shots Shorties Green Pack

Hot Shots Shorties Red Pack

Hot Shots Shorties Yellow Pack

I am an Air Traffic Controller Airport Hero Tokyo

Kurulin Fusion

LocoRoco: Midnight Carnival

NeoGeo Heroes: Ultimate Shooting

No Heroes Allowed!

Numblast

Patchwork Heroes

Piyotama

Savage Moon: The Hera Campaign

Super Stardust Portable

Susume Tactics!

Talkman Travel: Paris

Talkman Travel: Rome

Talkman Travel: Tokyo

Thexder Neo

L'elenco non include i titoli che sono stati pubblicati in formato fisico globalmente e che non sono legati ad una natura region-locked. Giochi come Echochrome e Echoshift, entrambi pubblicati in Europa in versione retail e region-free, non fanno ad esempio parte della lista di cui sopra.