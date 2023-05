PSP vs Nintendo DS: qual è stata la tua console portatile del cuore?

Noi di Everyeye siamo degli inguaribili nostalgici e di tanto in tanto ci piace volgere il pensiero al passato ricordando i bei tempi andati. Stavolta proviamo a toccare le corde di tutti quegli giocatori cresciuti negli anni 2000, quando il mercato portatile era dominato da Nintendo DS e PSP. Quale delle due portate nel cuore?

Entrambe lanciate nel 2004, le due console hanno interpretato il loro ruolo di console portatili in maniera piuttosto differente. PSP si è posta come un'estensione di PlayStation 2, sua sorella maggiore nonché console più venduta della storia, offrendo un'esperienza di gioco tradizionale che all'occorrenza poteva essere intervallata dalla visione dei film su UMD, il suo formato formato proprietario. Con il suo design a conchiglia, Nintendo DS ha invece proposto due schermi da 3 pollici, uno dei quali tattile e utilizzabile mediante un pennino, una e propria innovazione per l'epoca che ha aperto le porte a nuove soluzione per il gameplay e l'interfaccia di gioco.

Alla fine, il mercato ha premiato la proposta della casa di Kyoto: forte di una line-up monumentale, nella quale hanno trovato posto quelli che sono poi diventati dei veri e propri fenomeni di costume - tra cui New Super Mario Bros., Nintendogs, Brain Training e svariati Pokémon - il Nintendo DS è stato acquistato ben 154 milioni di volte, una cifra che la rende la seconda console più venduta in assoluto dietro la già citata PlayStation 2, nonché la portatile di maggior successo della storia.

PSP, dal canto suo, si è difesa egregiamente vendendo la ragguardevole cifra di 80 milioni di unità, un'impresa che la sua erede, PlayStation Vita, non è stata in grado di eguagliare. Sul suo schermo da 4,3 pollici sono inoltre apparsi giochi iconici come Gand Theft Auto Liberty City Stories e Vice City Stories, Monster Hunter Freedom Unite, Daxter, Crisis Core: Final Fantasy VII, God of War: Chains of Olympus e Ghost of Sparta, e Ratchet & Clank: Size Matters. Il suo ricordo ora vive nell'ambito di PlayStation Plus Premium, nel cui catalogo trovano posto alcuni dei suoi classici in formato retrocompatibile per PS4 e PlayStation 5.

Ora la palla passa a voi. Fateci sapere quale delle due console ha segnato la vostra carriera da videogiocatori e raccontateci i ricordi più belli che costudite ancora oggi.