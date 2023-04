PSP vs PS Vita: qual è la tua console portatile PlayStation preferita?

I recenti rumor su una nuova PlayStation portatile in sviluppo ci hanno fatto ricordare che in passato anche Sony ha provato a lasciare il segno in questo specifico ambito del mondo videoludico. Due sono state finora le piattaforme portatili create dal colosso nipponico: PlayStation Portable e PlayStation Vita.

PSP è stata pubblicata originariamente in Giappone nel dicembre del 2004, per poi arrivare in occidente nel corso del 2005, mentre PS Vita ha fatto il suo esordio sul suolo nipponico alla fine del 2011, arrivando poi nel febbraio del 2012 anche in Europa e Stati Uniti. Sebbene entrambe le piattaforme si siano dovute scontrare con le console portatili Nintendo (rispettivamente DS e 3DS) che dominavano il settore, PSP e PS Vita sono riuscite a ritagliarsi il loro spazio tra i fan, seppur con fortune decisamente diverse. Quale delle due console vi piaceva di più?



Sicuramente l'esordio di PSP si rivelò a suo modo un evento da ricordare. L'idea di avere finalmente una console PlayStation in formato mignon era già di per sé molto allettante per i giocatori, senza dimenticare che all'epoca era tecnicamente all'avanguardia. Sony ha supportato a lungo il suo piccolo sistema con una pubblicazione piuttosto regolare di produzioni first-party di livello: serie molto popolari come God of War, Ratchet & Clank, Gran Turismo, LittleBigPlanet e Killzone hanno fatto la loro comparsa sul sistema, senza dimenticare l'avvento di brand piuttosto peculiari come LocoRoco e Patapon. Nonostante un parco titoli piuttosto variegato (grazie anche ad un costante supporto delle terze parti) e un'indubbia potenza tecnica per gli standard dell'epoca, il limite principale di PSP risiedeva nella mancanza di un secondo stick analogico che rendeva piuttosto complicato giocare alcuni specifici titoli (in particolare gli FPS). A questo si aggiungono tempi di caricamento spesso lunghi e ripetuti per la maggior parte dei software che rischiavano spesso di spezzare il ritmo di gioco.

PS Vita sembra aver avuto un percorso inverso. All'epoca del suo debutto il sistema impressionava non solo per una tenuta tecnica invidiabile, ma anche per le sue numerose feature: due stick analogici, touch screen e lato posteriore con il quale era possibile interagire garantivano una giocabilità molto più fluida ed immediata rispetto a quanto si vedeva nelle produzioni PSP, dimostrandosi dunque a tutti gli effetti come un handheld "next-gen". La console, tuttavia, ha faticato ad ingranare in termini di vendite sin dai primi mesi di commercializzazione, e la stessa Sony ha messo molto presto in secondo piano il dispositivo. Poche le esclusive first-party (ma anche third-party) di peso, sebbene PS Vita sia stata una piccola miniera d'oro per le produzioni indie e gli sviluppatori indipendenti, che hanno arricchito in maniera considerevole il parco titoli della piattaforma anno dopo anno.

PS Vita non ha tuttavia avuto grandi fortune commerciali, vendendo solamente 16 milioni di unità nel corso del suo ciclo vitale (contro i circa 82 milioni di PSP): forse con maggior considerazione e convinzione da parte di Sony, le sorti della console e la relativa popolarità potevano rivelarsi molto più consistenti.

La parola adesso è vostra: quale tra PSP e PS Vita ritenete l'handheld Sony migliore? Sempre secondo voi, serve davvero una nuova PlayStation portatile nel mercato odierno?