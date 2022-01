PSVR 2 arriva entro ottobre, Project Spartacus senza esclusive al day one: nuovo rumor

Con l'acquisizione di Bungie da parte di Sony, sembra chiaro come anche il colosso nipponico, al pari di Microsoft, voglia espandere i propri confini all'interno dell'industria videoludica e rinnovare l'offerta proposta ai suoi clienti.

Stando al noto insider Nate the Nate, Sony avrebbe intenzione di entrare nella nuova generazione della Realtà Virtuale lanciando PlayStation VR 2 entro settembre/ottobre di quest'anno, con Horizon Call of the Mountain confermato tra le esclusive di lancio. Stando alle sue fonti il device non sarà retrocompatibile con la prima versione di PSVR, e Sony ovvierà a questa mancanza tramite delle versioni enhanced di giochi preesistenti. Riguardo alla questione aleggia incertezza, tuttavia, con informazioni piuttosto contrastanti tra loro.

L'insider prosegue affermando di aspettarsi l'annuncio di Project Spartacus dopo il termine dell'anno fiscale, più precisamente tra aprile e giugno. Il servizio, che dovrebbe unire le offerte di PS Now e PS Plus, includerà al lancio i giochi PS1 ed aggiungerà in seguito quelli PS2 e PS3 (questi ultimi saranno fruibili esclusivamente in streaming). Project Spartacus proporrà una softeca tratta da PS1 composta da 100 titoli al lancio, e sarà disponibile sia su PS5 che PS4. Come già anticipato da Jason Schreier, infine, il servizio non includerà le esclusive Sony al day one, similmente a quanto fa Microsot con Xbox Game Pass, tuttavia alcuni indie di terze parti saranno proposti sin dal lancio all'interno del catalogo.

Nonostante Nate the Nate abbia dimostrato di essere una fonte affidabile in passato, vi raccomandiamo di prendere con estrema cautela quanto riportato in attesa di aggiornamenti da parte di Sony.