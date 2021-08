PSVR 2, non tutto è stato svelato: Digital Foundry fiduciosa sul visore Sony

A seguito del reveal ufficiale da parte di Sony, sono state diffuse online diverse possibili informazioni sulle caratteristiche tecniche di PlayStation VR 2. Secondo un report di UploadVR, il dispositivo supporterà la risoluzione 4K e presenterà le vibrazioni nel caschetto, ma pare che altri dettagli non siano ancora trapelati online.

Questo è quanto è stato affermato da Digital Foundry, che nel corso di un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube ha assicurato che non tutte le sorprese sono già state svelate. "Abbiamo visto alcune specifiche che non sono state leakate e che lo fanno sembrare ancora migliore", sono le dichiarazioni dei tech enthusiast britannici. Sembra che aleggi molta fiducia nei confronti del visore di nuova generazione di Sony, ma sfortunatamente non abbiamo modo di intuire a cosa stia facendo riferimento Digital Foundry.

Tra gli altri dettagli emersi in rete in questi mesi, sappiamo della presenza di un sistema per regolare separatamente le due lenti del visore e dell'introduzione di un sistema avanzato di Eye Tracking realizzato con l'obiettivo di migliorare l'area di visione. Un brevetto di Sony suggerisce inoltre che sarà possibile riprodurre ambienti reali all'interno dei videgiochi VR. Secondo le informazioni raccolte da Bloomberg, il colosso nipponico ha intenzione di lanciare PSVR 2 alla fine del 2022.