PSVR 2: il visore PS5 supporterà il 4K e avrà le vibrazioni nel caschetto?

UploadVR ha pubblicato un report su PlayStation VR 2, il portale avrebbe ricevuto interessanti dettagli sul nuovo visore Sony da una fonte ritenuta affidabile e apparentemente coinvolta in qualche modo nel progetto.

Tra le informazioni svelate troviamo il supporto per la risoluzione 4K (4000x2040, 2000x2040 per singolo occhio), la presenza di un sistema per regolare separatamente le due lenti e l'introduzione di un sistema avanzato di Eye Tracking realizzato con l'obiettivo di migliorare l'area di visione, inoltre il visore dovrebbe includere una serie di motorini all'interno del casco pensati per restituire le stesse sensazioni del feedback aptico del DualSense.

Non sappiamo quanto ci sia di vero in quanto riportato, UploadVR è da sempre un sito di punta per quanto riguarda le novità legate alla Realtà Virtuale e il fatto che la fonte venga definita affidabile farebbe pensare ad una possibilità concreta che il report corrisponda alla realtà.

Sony non si è sbilanciata troppo in questi mesi limitandosi a presentare i controller di PlayStation VR 2 e ribadendo di essere al lavoro sul visore di nuova generazione per la Realtà Virtuale, non fornendo però una finestra di lancio, secondo gli analisti fissata genericamente per il 2022. Quest'anno probabilmente ne sapremo di più, chissà che uno dei prossimi State of Play non possa essere dedicato interamente a PSVR2.