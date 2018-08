PSVR con Camera, VR Worlds e Resident Evil 7 in offerta su Amazon

Nuova offerta su Amazon Italia per tutti coloro che desiderano entrare nel mondo di PlayStation VR: il visore viene proposto in un ricco bundle con PS Camera e due giochi a prezzo scontato. Vediamo di seguito i dettagli.

Il pacchetto PSVR + Camera + VR Worlds + Resident Evil VII viene venduto al prezzo di 254.83 euro anzichè 319.99 euro, con uno sconto pari a 65.16 euro (-20%) sul costo di listino. La confezione include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera, una copia digitale di PlayStation VR Worlds e Resident Evil VII Biohazard, il più recente episodio della serie horror di Capcom.

Compra PSVR + Camera + VR Worlds + Resident Evil VII su Amazon.it (254.83 euro)

L'offerta è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, indubbiamente si tratta di un bundle interessante per coloro che non possiedono ancora il visore VR di Sony e vogliono entrare nel mondo della Realtà Virtuale a prezzi contenuti.