PSVR2 genera entusiasmo tra gli sviluppatori: lodati i controller e il foveated rendering

Dopo aver ricevuto conferma che ci sono giochi in sviluppo per PlayStation VR 2 in Unreal Engine 5, ecco giungere una nuova testimonianza di uno sviluppatore che si è detto entusiasta delle possibilità offerte dal nuovo visore di Sony, che rimane ad oggi privo di una data di lancio ufficiale.

Parlando con i responsabili di PLAY Magazine, Brendan Walker, principal engineer presso Polyarc, ha parlato in termini entusiastici del visore, ed in particolare dei controller che sapranno offrire un'esperienza ancor più precisa, responsiva e soddisfacente ai giocatori.

"Sono così elettrizzato per i nuovi controller PSVR2, perché finalmente abbiamo una serie di controller VR di alta qualità. Penso che abbiano il potenziale per essere i migliori in questa generazione attuale per un paio di ragioni. Ora abbiamo due veri controller, e cosa puoi farci? Il loro design dell'anello di tracciamento è super interessante. Noterete che si trova più verso il dorso della mano, e di conseguenza sarà più facile eseguire azioni con le due mani l'una vicina all'altra. Puoi ottenere interazioni più precise".

Walker, che precedentemente ha lavorato su PlayStation VR con Moss e il più recente Moss: Book II, ha poi elogiato anche l'integrazione del fovetead rendering e del sistema di eye tracking, che hanno già dato grandi risultati nei test di Unity.

"C'è una stretta finestra nell'occhio umano. Il campo visivo è il punto in cui stai focalizzando la tua attenzione e qui puoi effettivamente inserire molti - la maggior parte - dei dettagli, e avere una risoluzione inferiore al di fuori di questo campo. Quindi stiamo effettivamente sprecando un sacco di potenza di rendering senza l'eye tracking e mettiamo dettagli dove in realtà non è necessario che ce ne siano così tanti. È divertente perché è una di quelle cose di cui gli ingegneri sono entusiasti: possiamo migliorare le prestazioni e aumentare la fedeltà visiva, ma quando funziona correttamente non te ne accorgi perché tutto ciò che è al di fuori della tua visione periferica, non ti renderai conto che è ad una risoluzione più bassa.

È stato intelligente da parte di Sony affidarsi a questo con una console, dal momento che questo hardware sarà in giro per un po'. E per allungarne la vita, devi essere in grado di ottimizzare dove puoi e questo è un ottimo modo per farlo".

Quella di Walker è solo una delle voci del coro di sviluppatori che si dice fiducioso sull'arrivo di PlayStation VR 2. Secondo alcune indiscrezioni il visore per PS5 arriverà nel 2023, mentre altri sostengono che possa essere lanciato entro il 2022 affiancato da Horizon Call of the Mountain.