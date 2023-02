PSVR2 e Horizon Call of the Mountain: l'analisi della VR next-gen targata Sony

La realtà virtuale Sony di nuova generazione è ormai alle porte. A partire dal 22 febbraio 2023 PlayStation VR2 farà il suo esordio sul mercato, Italia compresa, pronto ad intrattenere gli appassionati di VR con tecnologie all'avanguardia e nuovi giochi di spessore.

Nella nostra recensione di PlayStation VR2 abbiamo sottolineato come il dispositivo del colosso giapponese sia un concentrato di potenza, e tale concetto lo abbiamo ulteriormente approfondito in live in compagnia dei nostri Alessandro Bruni, Riccardo Arioli Ruelli e Gabriele Laurino, attraverso una lunga ed esaustiva chiacchierata che potete trovare in cima a questa notizia e sul canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire così da non perdere nessuno dei nostri nuovi contenuti.

Oltre ad un focus su PSVR2 e le sue impressionanti caratteristiche tecniche, spazio anche per i giochi, in particolare su Horizon Call of the Mountain, uno dei principali giochi di lancio per il nuovo visore che ci ha colpito per il suo elevato grado di immersione, capace di far sentire i giocatori come se fossero davvero all'interno dell'universo immaginato da Guerrilla Games.

Parlando a proposito dello spin-off VR realizzato da Guerrilla in collaborazione con Firesprite, non perdetevi la nostra intervista agli autori di Horizon Call of the Mountain, che ci hanno rivelato diversi aneddoti e curiosità sulle sfide affrontate durante lo sviluppo e come hanno fatto ad adattare il gameplay e le atmosfere di Horizon alla realtà virtuale.