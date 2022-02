PSVR2 sarà più leggero, avrà lenti regolabili con rotella e un sistema di ventilazione

Sony ha finalmente svelato il design di PlayStation VR 2, il visore per la Realtà Virtuale di nuova generazione che che andrà ad affiancarsi nei prossimi anni a PlayStation 5.

Oltre ad averci concesso un primo sguardo al design, Hideaki Nishino, Senior Vice President della divisione Platform Planning & Management di Sony, condivide con noi ulteriori informazioni su PlayStation VR 2, soffermandosi sulle funzionalità inedite adottate dal visore rispetto al suo predecessore.

Ci viene innanzitutto specificato che PSVR2 presenterà una rotella con cui regolare a proprio piacimento le lenti e assecondare in questo modo le proprie necessità a livello visivo: "Per quanto riguarda il comfort del visore PSVR2, lo abbiamo perfezionato aggiungendo nuove funzioni, come il regolatore a rotella della lente, che offre agli utenti un’opzione extra per adeguare la distanza della lente tra gli occhi e ottimizzare la visuale".

PSVR2 introduce inoltre un nuovo sistema di ventilazione che impedirà l'appannamento delle lenti: "Quando ho iniziato a lavorare sul design del visore PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi sin dall’inizio è stata la creazione di una presa d’aria nel visore simile a quelle della console PS5 che consentono il flusso d’aria. I nostri ingegneri hanno proposto questa idea per consentire la ventilazione ed evitare di far appannare le lenti quando i giocatori sono immersi nei giochi VR. Ho lavorato su molti concetti di design per raggiungere questo risultato e, nel design finale, è possibile notare un piccolo spazio tra la parte superiore e quella anteriore della visiera che contiene la ventilazione integrata. Sono davvero orgoglioso del risultato finale e del feedback positivo che ho ricevuto finora. Spero che anche i fan di PlayStation siano soddisfatti e non vedo l’ora che provino PS VR2”.

Al netto delle nuove feature e delle aggiunte tecnologiche di cui può fregiarsi, è stato confermato che PlayStation VR 2 avrà un peso inferiore rispetto al modello originale del visore per la Realtà Virtuale realizzato da Sony. Al momento rimangono celati nel mistero sia la data di lancio che il prezzo con cui PSVR2 sarà lanciato sul mercato.