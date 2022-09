PSVR2: tanti giochi PSVR arriveranno in versione next-gen, per un rumor

Come abbiamo appreso nelle scorse ore PlayStation VR 2 non sarà retrocompatibile con PSVR. Sony ha giustificato questa difficile scelta affermando che il suo nuovo visore dedicato al gaming in Realtà Virtuale è stato appositamente progettato per offrire ai suoi fruitori un'esperienza compiutamente next-gen.

Naturalmente la notizia ha suscitato non poco malcontento fra quella fetta di utenza che sperava di recuperare o giocare per una seconda volta i titoli già pubblicato per la prima versione di PlayStation VR. Tuttavia, stando a quanto rivela lo YouTuber PSVR Without Parole, non tutto sarebbe perduto.

Secondo quanto riferito dalla fonte solitamente vicina al mondo di PSVR (in passato ha rivelato anticipatamente le specifiche del visore), molti sviluppatori starebbero sviluppando delle versioni per PlayStation VR 2 di giochi già pubblicati sul visore originale di Sony.

"Sarebbe stato bello vedere alcuni dei giochi in risoluzione più alta", è quanto dichiara amareggiato l'utente Twitter Ryan Long. "Ma lo faremo!", ha replicato il content creator. "Un sacco di sviluppatori stanno lavorando alle versioni PSVR2 dei loro giochi PSVR1 nel momento in cui parliamo!".



Se la previsione dovesse avverarsi potremmo assistere all'arrivo di alcuni upgrade gratuiti per il visore next-gen, tuttavia non è nemmeno da escludere che Sony abbia in mente delle operazioni a pagamento, come del resto ha già fatto con le edizioni PS5 di alcuni dei suoi più importanti kolossal.

Tra i giochi già annunciati per PSVR2 abbiamo Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village e altri ancora.