Lo Psycho e i Calypso Twins di Borderlands 3 prendono vita in uno splendido cosplay!

A pochi giorni dal lancio di Borderlands 3, i modelli che gestiscono congiuntamente il canale Instagram di Mary & Feinobi si alleano con un bandito Psycho per accompagnare l'imminente uscita dell'attesissimo kolossal sparatutto di Gearbox Software con uno splendido cosplay.

Il progetto artistico portato avanti dai due creatori di contenuti della Repubblica Ceca, e dal loro amico Psycho, trae spunto dalle numerose immagini di Borderlands 3 dateci in pasto in questi mesi dagli autori al seguito di Randy Pitchford per aiutare gli appassionati della saga sci-fi dei Cacciatori della Cripta a confezionare cosplay estremamente fedeli alle controparti digitali.

Il dinamico duo di Mary & Feinobi ha così provato ad assumere le sembianze di Tyreen e Troy, gli spietati Calypso Twins a cui daremo la caccia su Pandora e sugli altri mondi alieni di Borderlands 3 per tutta la durata della campagna principale. Date un'occhiata al loro lavoro e fateci sapere che cosa ne pensate di questi cosplay ammirando le immagini che trovate in calce alla notizia e sulle pagine del canale Instagram dei due cosplayer.

L'uscita di Borderlands 3 è prevista per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il ritardo nelle recensioni causato dalla scelta di 2K di limitare le copie da destinare alle testate giornalistiche europee renderà ancora più ricco il già ampio palinsesto di articoli di approfondimento, video speciali e gameplay di Everyeye, che potrete seguire sia prima che dopo l'uscita dello sparatutto di Gearbox su queste pagine, sul nostro canale Twitch e su YouTube tramite il canale di Everyeye on Demand.