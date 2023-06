Psycho Odyssey è disponibile gratis: la serie racconta Psychonauts 2

Dopo l'annuncio del ritorno di Cart Life, i Day of the Devs 2023 si sono conclusi con l'annuncio di Psychodyssey, una produzione realizzata dal team di Double Fine.

La software house ha infatti spiegato di aver voluto documentare l'intero processo creativo che ha portato alla nascita di Psychonauts 2. Il materiale è stato poi raccolto e organizzato in una vera e propria serie TV dal piglio documentaristico, ora disponibile in toto. Tutti gli appassionati - videogiocatori e non - possono trovare il contenuto proposto da Double Fine direttamente sul canale YouTube ufficiale della software house.

Potete visionare gratuitamente la serie completa a questo link:

Con il titolo di Psycho Odyssey, la serie offre uno sguardo d'eccezione sulle gioie e le difficoltà dello sviluppo videoludico. Per presentare il progetto, la software house ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Per il momento, invece, non trovano purtroppo conferma le ipotesi legate a un possibile annuncio di Psychonauts 3: non resta che confidare nell'Xbox Games Showcase in programma per domenica 11 giugno. Nel corso dell'evento, il team di sviluppo di casa Microsoft potrebbe infatti tornare sul palco con una gradita sorpresa: ci sperate o siete scettici?