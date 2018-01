Psycho-Pass Mandatory Happiness: anche l'edizione PS4 è ora gratuita per gli utenti Plus

In seguito a un malinteso nato da un comunicato stampa impreciso,ha deciso di rendere gratuita per gli utentianche l'edizionedi Psycho-Pass Mandatory Happiness , accostandola a quella PS Vita già disponibile da inizio gennaio.

Psycho-Pass Mandatory Happiness era stato annunciato fra i titoli gratuiti della Instant Game Collection di gennaio 2018, ma soltanto nella sua edizione PS Vita. Nel comunicato stampa americano, tuttavia, era stata menzionata per errore pure la versione PS4, lasciando intendere agli utenti Plus che la visual novel sarebbe stata disponibile a costo zero anche per la console casalinga.

Per ovviare all'incomprensione, Sony Interactive Entertainment ha deciso di rendere gratuita da oggi anche la versione PS4 di Psycho-Pass Mandatory Happiness, provvedimento che per nostra fortuna è stato attuato anche sul PlayStation Store europeo (come potete vedere a questo indirizzo). A questo punto, dunque, non vi rimane che riscattare anche l'edizione PS4 del gioco.