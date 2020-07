Psychonatus 2: se ci sono le Boss Fight è solo merito di Microsoft

Tra i molteplici studi acquisiti da Microsoft negli ultimi due anni c'è anche Double Fine Productions, software house fondata da Tim Schafer - papà di opere del calibro di Monkey Island, Maniac Mansion e Grim Fandango - nel 2000.

Quando è avvenuta l'acquisizione nel giugno del 2019, Psychonauts 2 si trovava già nel pieno dello sviluppo. A quanto pare, tuttavia, non tutto stava andando secondo i piani, visto che Double Fine stava per finire i soldi (i quasi 4 milioni di dollari raccolti su Fig) e si apprestava a tagliare molte cose, tra cui le battaglie con i boss. "Con Psychonauts 2 stava quasi per finire il nostro budget, quindi abbiamo dovuto tagliare un sacco di cose, come le nostre boss fight", ha confessato Tim Schafer in un'intervista concessa a GamesIndustry.biz.

L'intervento di Microsoft, tuttavia, si è rivelato provvidenziale. L'iniezione di liquidità garantita dall'appartenenza alla famiglia degli Xbox Games Studios ha permesso a Tim & co di reintegrare le battaglie con i boss. "In questo modo abbiamo potuto reintegrarle, e ci siamo resi conto che i giocatori avrebbero notato la loro assenza". L'acquisizione ha permesso a Double Fine di proseguire per la propria strada senza stravolgimenti sui piani iniziali, ma "senza il terrore di fallire da un momento all'altro".



Nonostante adesso sia un gioco Xbox Game Studios, Psychonauts 2 arriverà anche su PlayStation 4, oltre che su PC e Xbox One. L'uscita è attesa nel 2020, ma non c'è ancora una data precisa.