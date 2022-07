Psychonauts 2: in arrivo l'edizione fisica con contenuti aggiuntivi? Indizi da Amazon

Disponibile in digitale dall'agosto 2021 su PC, PlayStation 4 e console Xbox, l'apprezzato Psychonauts 2 potrebbe presto fare il suo esordio anche in formato retail e, forse, venendo arricchito anche con contenuti inediti rispetto a quanto già visto al lancio.

Una nuova edizione del Platform firmato Double Fine, intitolata Psychonauts 2 Motherlobe, è infatti comparsa all'improvviso su Amazon Germania sia in versione PS4 che Xbox One: oltre al prezzo fissato sui 69,99 euro, viene confermata anche la data d'uscita per questa edizione, fissata per il 27 settembre 2022, e che ad occuparsi della distribuzione fisica sarà Skybound Games.

Il fatto che venga aggiunto il sottotitolo "Morthelobe" alla versione fisica potrebbe suggerire l'arrivo di contenuti inediti per l'opera diretta da Tim Schafer, ma per il momento si tratta di una semplice supposizione. Finora, infatti, mai nessun annuncio in merito alla pubblicazione su disco è stato fatto da Double Fine o da Xbox Game Studios, ma non è da escludere che una conferma ufficiale possa arrivare già nei prossimi giorni in seguito alla comparsa delle inserzioni su Amazon con tanto di dettagli precisi su prezzo e uscita.

Del resto, considerato che Psychonauts 2 ha venduto oltre 1,7 milioni di copie dimostrandosi il maggior successo mai registrato dalla software house californiana, non sarebbe una sorpresa voler investire ancora su uno dei Platform più interessanti degli ultimi anni (come confermato anche dalla nostra recensione di Psychonauts 2), facendo contenti i collezionisti ed i fan della serie, magari proprio con avventure aggiuntive.