Psychonauts 2: i bizzarri strumenti del mestiere di Raz nel video sui gadget psichici

Quel mattacchione di Raz non vede l'ora di ritornare in azione, come dimostrano i ragazzi di Double Fine pubblicando il nuovo video Psychonauts 2 dedicato ai folli gadget del protagonista.

L'ultimo platform adventure sfornato dagli autori al seguito di Tim Schafer promette di regalarci un'esperienza divertente e all'insegna dell'originalità, merito della capacità dell'eroe di insediarsi nella psiche degli altri personaggi per cimentarsi in una serie di sfide ai limiti dell'assurdo.

Facendo la spola tra i sogni e le paure più recondite dei PNG, il nostro intrepido alter-ego potrà acquisire tutta una serie di abilità e di gadget che lo aiuteranno a progredire nella storia. L'armamentario di Raz comprenderà così delle trappole cattura-pensieri, delle fotocamere con cui manipolare lo spazio tempo e una pletora di altri strumenti che verranno svelati soltanto il 25 agosto, con l'uscita di Psychonauts 2 su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S (come pure su PS5 ma solo in retrocompatibilità).

Date un'occhiata al nuovo video gameplay con i gadget psichici di Raz. Per rimanere in tema di bizzarrie: avete già visto l'assurda Xbox Series X personalizzata con bulbi oculari di Double Fine?