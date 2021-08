Psychonauts 2: una caratteristica fondamentale sarebbe mancata senza Microsoft

Psychonauts 2 è da pochi giorni disponibile su PC e console e, salvo la questione review bombing legata alla mancanza della traduzione in lingua russa, il nuovo titolo di Double Fine Productions è stato accolto con entusiasmo tanto dalla critica specializzata quanto dai giocatori che attendevano il gran ritorno di Raz.

La compagnia di sviluppo capitanata da Tim Schafer e da un po' di tempo ormai sotto l'egida di Microsoft ha svelato che proprio l'acquisizione guidata da Phil Spencer si è rivelata fondamentale affinché Psychonauts 2 potesse mantenere una caratteristica fondamentale tra le sue dinamiche di gameplay. È stato lo stesso Schafer a spiegare che, senza l'aiuto finanziario di Xbox, le boss fight del platform game psichedelico sarebbero molto probabilmente state tagliate, a causa di problemi economici che affliggevano lo studio diversi mesi fa.

"E poi, parlando con Microsoft, la loro domanda è stata: 'Come sarebbe il gioco se non fossi così limitato dalle risorse?' E io dissi ttipo, 'Oh, reinserirei le boss fight'. "È così facile tagliare i combattimenti contro i boss, perché sono un po' separati dal livello, il livello è completo senza di loro. Ma non sarebbe da Psychonauts, perché spesso rappresentano la cosa più importante che sta accadendo nella mente di quella persona. Hanno una grave nevrosi che stanno combattendo o qualcosa del genere. Devi mostrarlo e poi aiutare l'ospite della mente a combattere, superarlo o cambiare l'equilibrio. Quindi volevamo davvero salvarle".

Ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono ottenere il gioco senza alcun costo aggiuntivo. Per tutti gli approfondimenti sul nuovo gioco diretto da Tim Schafer vi rimandiamo alla nostra Recensione di Psychonauts 2.