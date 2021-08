Psychonauts 2: come cambiare le abilità psichiche del protagonista

Dopo ben sedici anni di attesa, il secondo capitolo della folle serie videoludica di Psychonauts nata dalla mente di Tim Schafer è finalmente disponibile sia per l’acquisto sia per il download gratuito, quest’ultimo nel caso in cui siate abbonati al servizio di Xbox Game Pass su console Xbox oppure su PC.

Gran parte delle meccaniche di gioco di Psychonauts 2 si basa sulle capacità psichiche del protagonista, il quale avrà dalla sua parte una grande quantità di abilità differenti che lo aiuteranno a progredire all’interno dell'avventura e a superare sia le fasi platform, sia i più classici scontri con i diversi tipi di nemici che incontrerete sul vostro cammino. In ogni momento, Razputin potrà mantenere equipaggiate un massimo di quattro diverse abilità psichiche, ciascuna associata ad un tasto diverso del pad o della tastiera: LB, LT, RB e RT (corrispondenti a Q, R, E e tasto destro del mouse). Le abilità che sbloccherete durante l’avventura nel folle mondo di Psychonauts 2 saranno però ben più di quattro in totale, e vi servirà dunque un modo per mantenerle sempre sotto controllo e per poterle equipaggiare rapidamente ed in qualunque momento.

Ecco quindi che torna estremamente utile la ruota delle abilità disegnata dai ragazzi dello studio di Double Fine: all’interno di questa ruota - richiamabile attraverso la pressione del tasto Freccia Su nel caso in cui stiate usando un controller o del tasto TAB nel caso in cui stiate utilizzando una tastiera - potrete visualizzare tutte le abilità attualmente a disposizione del protagonista. Per equipaggiarne una nuova vi basterà selezionarla muovendo la levetta (o il mouse) nella direzione corretta e premere poi uno dei quattro tasti dedicati alle abilità, a seconda di quello a cui avete intenzione di associare l’abilità in questione. A questo punto sarete quindi pronti per utilizzare l’abilità scelta, e per farlo vi basterà premere il tasto designato durante la fase precedente.

Vi ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile per l'acquisto su PC e console di vecchia e nuova generazione, oltre ad essere disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass: nel caso in cui voleste saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Psychonauts 2.