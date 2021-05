Psychonauts 2: ecco come Double Fine ha gestito la rappresentazione dei problemi mentali

Nel mondo colorato ed umoristico di Psychonauts 2 c'è spazio anche per tematiche molto delicate quali il benessere psicologico e i problemi mentali. Per gestire il tutto con grande cura ed attenzione, Double Fine si è affidata a un esperto che ha fornito preziose indicazioni in fase di sviluppo del gioco.

Il team di sviluppo ha interagito con il dottor Rafael Boccamazzo, direttore della clinica no-profit Take This e specializzato sul team, che ha aiutato i ragazzi di Double Fine a trattare la salute mentale con il massimo rispetto possibile: "Le persone con seri problemi mentali sono generalmente più vittime che carnefici. Ci sono ovviamente delle eccezioni ad ogni regola, ma statisticamente è questo il caso. Dunque l'idea di qualcuno con problemi mentali rappresentato come violento è una cosa comune in tanti giochi, film, libri a tema horror, ma non rappresenta necessariamente la verità", spiega Boccamazzo, che ha collaborato con Double Fine per un periodo di circa tre mesi.

E secondo il dottore, ancora prima che si unisse al team per dare il suo sostegno, ha ritenuto il lavoro svolto precedentemente sulla tematica "migliore di tanti altri", ed ogni volta che suggeriva dei cambiamenti il team seguiva le sue direttive apportando le modifiche ogni volta che era possibile farlo. "Una cosa che Tim Schafer ha messo subito in chiaro è che loro volevano trattare con grande cura la questione", sottolinea Boccamazzo, che aggiunge: "Ovviamente questo è un mondo fantastico e surreale dove i personaggi saltano dentro la mentre delle persone. Dunque l'idea di accuratezza scientifica in questo caso potrebbe essere un po' fuori luogo, ma Double Fine era davvero più interessata a trattare il tutto con sensibilità ed a mostrare queste cose in una maniera che fosse speranzosa e di aiuto. E in questo senso credo che abbiano svolto un grande lavoro".

I poteri psichici di Raz in Psychonauts 2 rivestiranno un ruolo centrale, e adesso sappiamo che il tutto è stato gestito con grandissima attenzione. Ricordiamo che il titolo arriverà su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, mentre per gli insider non ci sarà una versione PS5 di Psychonauts 2.